【配股傳聞】碧桂園澄清無計劃配股 早前傳擬抽水23.4億 股價大跌1成後 跌幅收窄

碧桂園（02007）發出通告，指注意到有媒體報導有關建議配售公司新股份，澄清於公告日期並無就建議交易訂立最終協議，且集團現階段並不考慮建議交易。

而稍早前有媒體報道，指碧桂園原計劃配售18億股，配售價每股1.3元，集資23.4億元用作償還債項，但最後卻取消了計劃。

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碧桂園股價今日（8月1日）顯著下跌，截至下午2時半，報1.49元，跌5.6%，早段最多曾跌10.7%至1.41元。同系碧桂園服務（06098）報8.46元，跌3.6%，最多曾跌5.1%至8.33元。

碧桂園昨日曾發盈警通告，預期上半年錄得未經審核淨虧損，去年同期則錄淨利潤約19.1億元人民幣和股東應佔核心淨利潤約49.1億元人民幣，主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

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記者：李兆明