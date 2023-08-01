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日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購

環球社會熱點 13:42 2023/08/01

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日本JR東日本旅客鐵道公司及PASMO等企業周一（7月31日）宣布，受全球芯片供應不足影響，記名式Suica交通卡（俗稱西瓜卡）及PASMO卡將在周三（8月2日）起停售。旅客專用的Welcome實體卡將繼續有售，但限購數量。

日本JR PASS 10月加價 最多加1萬日圓 【下一頁】

繼不記名西瓜卡與PASMO卡於6月8日起停售後，記名式西瓜卡﹑單軌電車西瓜卡﹑臨海西瓜卡及PASMO卡同樣在周三起停止出售，而且未有恢復銷售日期。

盛岡﹑青森及秋田地區的西瓜卡則維持發售，定期票、兒童及殘障人士的西瓜卡亦同樣繼續，遺失與補發亦照常提供服務。

JR東日本在內的4間企業表示，正與生產商商討，但供應仍存在不確定。企業指需確保真正庫存需要，才決定停止銷售相關實體卡。

【日本核廢水】福島第一核電站 完成拆除高輻射污染管道 【下一頁】

外國旅客專門使用的Welcome西瓜卡繼續發售，仍可在成田機場站﹑羽田機場及東京都內主要車站的JR EAST Travel Service Center窗口等地方購買，惟購買數量被限制每人一張。

不過，民眾仍可透過手提電話綁定虛擬卡，西瓜卡及PASMO卡同樣適用。

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責任編輯：吳漢培

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