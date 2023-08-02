【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元

▲ 【HSBC業績】一文看清券商評價滙豐業績

HSBC滙豐 （00005） 業績勝預期，券商陸續調升滙豐目標價，部分更上調對滙豐今年全年股息的預測。高盛最新報告將滙豐2023至2026年每股盈利預測上調10%、4%、5%及7%，派息預測上調11%、9%、7%及5%，指出2024至2025年平均有形股本回報率約為16%，料今年全年股息60美仙（逾4.6港元），較此前預期54美仙為多。高盛調升滙豐目標價，由80港元上調至84港元，維持「買入」評級。

高盛指，滙豐第2季收入高於預期，成本及信貸費用基本符預期，在業績中宣布再進行20億美元的回購計劃，管理層對2023財年淨利息收益全年指引亦上調至超過350億美元，有信心實現今明兩年修訂後有形股本回報率目標約15%，亦較早前指引提升。

雖大行連環報告唱好，滙豐今（2日）亦隨大市回吐，最多曾跌3.4%，低見64.05港元。

大摩：滙豐展另一輪20億美元回購 令人意外

摩根士丹利指，滙豐的淨利息收益較該行預期為高，同時淨利息收益率按季再升3點子至1.72厘，主要由英國業務帶動，同時其他收入亦強勁，更令人意外是滙豐公布20億美元回購計劃，較市場普遍預期的10億至15億美元為高，相信股價會有正面反應。

滙豐最新的目標是在2023及2024年實現約15%的有形股本回報率，當中不包括重大收購和出售的影響，並將今年淨利息收益全年指引上調至350億美元以上。大摩稱，滙豐最新的指引更符合市場預期，看好滙豐股價表現，調高目標價7%至72.2港元，維持「增持」。大摩更預期，滙豐今年全年股息可達66美仙（逾5.1港元）（此前估算為62美仙）。

花旗：回購指引令人鼓舞

花旗表示，滙豐第二季稅前盈利較市場預期高12%，收入亦較預期高6%，成本和減值開支則符預期，股息和額外回購金額亦合乎預期。整體來看，滙豐次季業績良好，回購指引令人鼓舞，前景樂觀，滙豐正處於正面催化劑觀察。

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編輯：陳韻妍