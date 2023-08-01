【HSBC業績】一文看清券商評價滙豐業績　大摩升目標價7%、讚回購力度勝預期

▲ 【HSBC業績】一文看清券商評價滙豐業績

HSBC滙豐 （00005） 業績勝預期，有券商即調升滙豐目標價。摩根士丹利指，滙豐的淨利息收益較該行預期為高，同時淨利息收益率按季再升3點子至1.72厘，主要由英國業務帶動，同時其他收入亦強勁，更令人意外是滙豐公布20億美元回購計劃，較市場普遍預期的10億至15億美元為高，相信股價會有正面反應。

滙豐最新的目標是在2023及2024年實現約15%的有形股本回報率，當中不包括重大收購和出售的影響，並將今年淨利息收益全年指引上調至350億美元以上。大摩稱，滙豐最新的指引更符合市場預期，看好滙豐股價表現，調高目標價7%至72.2元，維持「增持」。

高盛：滙豐全年業績預測有溫和調升空間

高盛指，滙豐業績勝預期，主要受到淨利息收入高於預期帶動，但資本充足比率仍略低於該行預期。不過，滙豐調高全年淨利息收入目標至逾350億美元，並預期環球資本市場將從融資方面獲得70億美元利益，這意味滙豐全年業績預測有溫和調升空間。

高盛預期，滙豐業績將帶動股價向上，維持「買入」評級，目標價80元。

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編輯：陳韻妍