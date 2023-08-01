▲ 【HSBC業績】滙豐香港上季稅前盈利按年增1.3倍 次季為中國商業地產提撥3億美元

HSBC滙豐 （00005） 公布第二季業績，並披露旗下不同實體的貢獻，當中香港上海滙豐銀行（香港）第二季稅前盈利26.08億美元，按年增長1.28倍、按季倒退24%，分部貢獻佔集團稅前盈利約30%。

滙豐香港第二季撇除預期信貸損失前的淨經營收入為50.29億美元，按年增長58%。當中淨利息收入按年增長57%至25.12億美元，淨費用收入跌3%至7.47億元。

另外，滙豐香港次季預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）按年增1.08倍、按季增9倍至4.5億美元。

滙豐香港半年稅前盈利增73% 次季為商業內房提撥3億美元

綜合上半年表現，滙豐香港半年收入增63%至102.53億美元，當中淨利息收入增63%至49.55億美元、淨費用收入跌5%至15.41億美元。上半年ECL按年增18%至4.94億美元。稅前盈利按年增73%至60.25億美元。

滙豐表示，2023年第二季因中國內地商⽤物業⾏業有關的提撥3億美元。

若以整間實體「香港上海滙豐銀行」計算，該分部第二季稅前盈利按年增71%至57.34億美元，佔集團當季稅前盈利65%。上半年分部稅前盈利則增長90%至109.17億美元，佔集團上半年稅前盈利50%。

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