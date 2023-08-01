【HSBC業績】滙豐香港上季稅前盈利增1.3倍　次季為內房提撥3億美元、艾橋智：維持全年潛在提撥10億估計

▲ 【HSBC業績】滙豐香港上季稅前盈利按年增1.3倍 次季為中國商業地產提撥3億美元

HSBC滙豐 （00005） 公布第二季業績，並披露旗下不同實體的貢獻，當中香港上海滙豐銀行（香港）第二季稅前盈利26.08億美元，按年增長1.28倍、按季倒退24%，分部貢獻佔集團稅前盈利約30%。滙豐將內房信貸風險在香港業務入帳，上季單季因中國內地商⽤物業（CRE）提撥3億美元。

滙豐香港第二季撇除預期信貸損失前的淨經營收入為50.29億美元，按年增長58%。當中淨利息收入按年增長57%至25.12億美元，淨費用收入跌3%至7.47億元。

另外，滙豐香港次季預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）按年增1.08倍、按季增9倍至4.5億美元，主要受累於上述內房信貸損失入帳。

艾橋智：內房風險敞口較去年底再縮15% 逾30億美元資產視為「信貸已減值」

滙豐財務總監艾橋智（Georges Elhedery）在分析員會議表示，滙豐上半年為內房提撥3億美元，維持全年粗糙估計潛在提撥10億美元的預算。

他強調，下半年是否提撥額外7億美元，未有定案，需視乎實際經濟情況和房企信貸情況，坦言行業依然面對挑戰，該行現採用較保守的估計，確保集團具充足吸震能力。

他又指出，滙豐至6月底中國內地商用物業信貸敞口為143億美元，較去年底少25億或15%，當中81億美元在香港入帳，規模亦較去年底少13億或14%。不過，在香港帳目上，該行目前將18億美元的內房資產視為「低於標準」，33億美元資產更視為「信貸已減值」，而目前提撥覆蓋比率就由去年底的55%增至68%。

香港上海滙豐銀行貢獻集團一半盈利

綜合上半年表現，滙豐香港半年收入增63%至102.53億美元，當中淨利息收入增63%至49.55億美元、淨費用收入跌5%至15.41億美元。上半年ECL按年增18%至4.94億美元。稅前盈利按年增73%至60.25億美元。

若以整間實體「香港上海滙豐銀行」計算，該分部第二季稅前盈利按年增71%至57.34億美元，佔集團當季稅前盈利65%。上半年分部稅前盈利則增長90%至109.17億美元，佔集團上半年稅前盈利50%。

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