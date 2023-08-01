【機迷熱話】Sony官方預告進一步開放PS5新功能　支援杜比全景聲+SSD容量增至8TB

▲ Sony預告，將解放PS5主機2項關鍵功能，包括：杜比全景聲（Dolby Atmos）以及支援最多M.2 SSD 8TB容量。

Sony為PlayStation 5（PS5）開放新功能前，均會率先推出測試版本予用家試用。而近日Sony就在官方網誌預告，在最新的PS5測試版本中，除了系統更新外，更將解放PS5主機2項關鍵功能，包括：杜比全景聲（Dolby Atmos）以及支援最多M.2 SSD 8TB容量。

【機迷熱話】PlayStation 5主機銷量破4,000萬 惟速度仍落後PS4

【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro 料最快2024年年底面世

Sony表示，是次測試版最主要的更新，包括開放PS5內建的3D音訊，能轉換為成杜比全景聲。只要支援杜比全景聲的HDMI設備均可使用。與此同時，PS5也將會增加SSD硬碟空間，由原本的4TB提升至8TB，用家可下載更多遊戲與檔案。

除此之外，玩家也可自訂PS5關機的聲音，包括設定為靜音或是調整音量。系統選單也將會添加DualSense的觸覺回饋，並支援加入第二隻搖桿作爲輔助控制器。而社群、搜尋的介面也將會進行改版。

Sony強調，目前測試版僅提供予特定用戶，但相關功能將於今年內全面開放予所有PS5玩家。

【元宇宙】Meta成立遊戲工作室 挽救元宇宙事業？

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：