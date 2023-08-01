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【業績｜理文系】理文造紙上半年少賺61%、中期息削六成至2.5仙　另同系理文化工溢利跌近9成

股市 12:54 2023/08/01

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【業績｜理文系】理文造紙上半年少賺61%、中期息削61%至2.5仙　同系理文化工溢利跌近9成　中期息削87%至5仙

理文造紙 （02314） 表示，受累市場需求不振，行業仍處於去庫存周期，令盈利承壓，公司中期純利按年倒退61.4%至3.1億元，收入按年跌20.1%至122億元。同時，公司派中期息每股2.5仙，按年大削61.5%，去年同期6.5仙。

理文造紙半日報2.68元，跌0.7%，成交256萬元。

截至6月底止6個月，集團總銷售量為302萬噸，產品平均每噸淨利潤為119元。

集團指，國外漿廠產能加速釋放，庫存持續攀升，紙漿供應情況有所緩解，帶動漿價回落，惟受制於俄烏戰爭、高通脹及借貸利率持續上升等因素導致全球經濟增長持續放緩，令盈利水平承壓。

財務成本方面，期内的總借貸成本為3.58億元，而去年同期為0.94億元，主要是銀行借貸金額及貸款利率上升所致。

理文化工上半年溢利跌近9成、中期息削87%

與此同時，同系的理文化工 （00746） 亦公布業績，溢利跌88.3%至1.05億元，每股盈利12.7仙，去年同期為108仙。公司擬派中期息每股5仙，按年減少86.8%，去年同期38仙。理文化工半日報4.11元，跌1.9%。

期内，收入按年跌38.6%至19.96億元，毛利率收窄22.2個百分點至22.1%。公司解釋，内地製造業的庫存水平普遍偏高，導致短期下游需求疲弱，加上整體市況較差令化工產品等工業材料價格於低位徘徊。雖然原材料價格於過去數月已有明顯下降，但由於早前採購的庫存需時消化，令收入及毛利因而受壓。不過，公司預期下半年，會逐漸受惠於原材料的價格降幅，毛利率亦可望從低位回升。

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記者：伍鍵文

理文化工（00746） 業績公布 H股 港股 紙業股 理文造紙（02314）
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