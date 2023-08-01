Z世代的職業起步：煤氣公司「職涯縮影」計劃助年輕人駕馭職場 新一屆九月展開   90名學生獲培訓

▲ 煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑(前排右三)頒發「職涯縮影」計劃證書予2022至23年度參與學生，勉勵同學努力向目標邁進。

大學聯招JUPAS下周三放榜，應屆畢業生將迎接人生另一階段。為協助學生作好生涯規劃，煤氣公司舉辦「職涯縮影」計劃（Career in a Nutshell），為中四至中六學生安排多元化職場體驗，包括面試技巧分享、工程訓練，甚至餐桌禮儀等，讓他們在大學選擇科目或職業志向時更好地裝備自己。

▲ 煤氣公司企業人力資源總監暨企業安全及環保總監林銘榮 (前排左三)出席2022至23年度「職涯縮影」計劃閉幕禮，寄語同學多作嘗試，尋找最適合自己的工作。

九十年代中後期出的「Z世代」近年開始進入勞動市場，往往被批評缺乏溝通能力，「有僱主反映有年輕員工入職三日後便失聯，最後從他媽媽口中才得知他決定離職。」資深人力資源顧問周綺萍指，現時不少年輕人習慣使用手機、電腦等，故面對面的溝通能力較薄弱，對答技巧不足，有些甚至不敢與面試官有眼神接觸。「他們亦比較被動，不會主動詢問； 應變及處理問題能力也不高，遇到問題時傾向選擇逃避」。

度身訂造職場訓練

為提升年輕人的職場技能，煤氣公司自2018年起推出「職涯縮影」計劃，為中四至中六學生度身訂造全方位職場培訓，內容包括企業參觀、燃氣知識工作坊、項目管理技巧、面試技巧等。務求在一個學年內，讓同學經歷求職、培訓、工作考驗等多個職業生涯階段。

▲ 2022至23年度「職涯縮影」計劃首度加入智慧倉庫工作實習，參加的同學覺得煤氣公司的倉庫非常現代化，而且井然有序，打破對倉庫的刻板印象。

煤氣公司的集團培訓及發展部助理總經理方啓承指出，計劃可提升學生的溝通能力，「我們會為同學們進行模擬面試，給他們實戰經驗。又設計在煤氣公司的智慧倉庫進行工作實習和餐桌禮儀單元，前者加強他們處理問題和與他人合作的能力，後者則提升社交技巧。」方期望計劃可培養年輕人對能源行業的興趣，增強對未來職涯規劃的信心。

▲ 煤氣公司集團培訓及發展部助理總經理方啓承指「職涯縮影」計劃為中四至中六學生度身訂造，提供全方位職場培訓，增強其職場競爭力。

▲ 「職涯縮影」計劃安排同學學習切割及接駁喉管等工序，同學們熱衷參與，完成後很有成功感。

▲ 「職涯縮影」計劃安排同學到餐廳實習餐桌禮儀，提升他們的交際及溝通技巧。

眼界大開助建立清晰目標

去年有五間學校共59位學生參加「職涯縮影」計劃，七月初剛完成計劃並進行「閉幕禮」。就讀聖公會鄧肇堅中學的中四學生陳子盈表示：「於項目管理技巧工作坊中，導師講解了不同的商業思考及運作模式，提升我們的解難能力，對於想修讀商科的我很有幫助。」另一位同校中五學生林柏希也有同感，「參加計劃後使我對工程業的認識增加不少，原來工程不只是計數，背後還有很多學問，如在煤氣公司學習切割及接駁喉管等專業工序後，才知道煤氣工程並不簡單，每個細節也須高度注重。」

▲ 聖公會鄧肇堅中學中四學生陳子盈（右一）表示透過解難遊戲，協助客戶解難，除了提高對氣體安全及工程的認識，亦增強處理問題的能力。

就讀浸信會呂明才中學中四學生簡杏而表示，活動讓她體驗大企業的職場環境。「印象最深刻是在智慧倉庫實習，本以為貨倉工作是辛苦的體力勞動，但原來裡面很先進，有很多人性化設計，如使用『自動導引運輸車(Automated Guided Vehicle)』，減少員工彎腰工作，做到以科技改善工作環境。」

▲ 「職涯縮影」計劃導師帶領同學到煤氣公司位於元朗的慈善農莊體驗農耕的樂趣，了解有機耕作及水耕操作，並動手收割農作物贈予慈善院舍。

浸信會呂明才中學藍秋蘭老師非常鼓勵學生參加，「 煤氣公司為計劃投放很多資源，計劃為期一年，對學生的職涯規劃很有幫助，有學生參加計劃後對工程大感興趣，升大學時更選讀工程系。」

新一屆「職涯縮影」計劃將於今年九月展開，共有90位來自九間學校的學生獲挑選參加。



(特約)