▲ 【恒生業績】恒生上半年多賺79%至98億元、息2.2元 淨利息收益率擴闊至2.09%

恒生銀行 （00011） 上半年純利增加79%至98.27億元，第二次中期息按年增57%至1.1元；上半年共派息2.2元，增57%。恒生上半年淨利息收入錄得強勁增長，透過積極管理資產負債組合，成功擴闊存款息差，淨利息收益率因此上升62個基點，為2.09%。與2022年下半年相比，恒生半年純利升70%，主要由於非利息收入升15%及預期信貸損失提撥減少66%。

受惠於市場利率上升，恒生上半年淨利息收入按年升42%至151.91億元，而淨息差則增加31個基點至1.72%。貸款結餘減少4%，主要因為進⼀步降低內地商業房地產投資組合之風險，以及批發貸款之需求相對疲弱。

預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少8%

恒生上半年預期信貸損失及其他信貸減值提撥按年減少8%至19.24 億元。如果與去年下半年比較，預期信貸損失減少 66%。恒生上半年扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額增加29%至199.4億元。

截至6月底，總減值貸款對總客戶貸款比率為2.85%，而於去年6月底及2022年底，則分別為1.92%及 2.56%。不良貸款比率上升，乃因為上半年貸款結餘總額減少，以及在上半年有被調低評級之新增不良貸款。

普通股權⼀級資本比率升至16.8%

截至6月底，普通股權⼀級資本比率較去年底上升1.6個百分點至16.8%，⼀級資本比率升1.7個百分點至18.5%，總資本比率升1.9個百分點至20%。

恒生上半年財富管理業務收入按年上升 10%，亦較去年下半年增加40%。期內投資服務收入按年升1%，與 2022 年下半年比較，則上升 19%，當中來自固定收益產品、結構性投資產品及零售投資基金之收入均顯著增加；年化新保費增加 132%。

恒生中國上半年除稅前溢利為8.21 億元

環球資本市場業務於收入多元化方面亦有穩健進展，非利息收入因此上升55%。股票相關之財富銷售表現強勁，加上利率結構產品提供新收入來源，帶動來自股票及 利率結構性產品之收入按年有良好增長。

恒生中國方面，上半年總貸款結餘較去年年底減少 15%，主要因為降低商業房地產市場相關風險，但亦對整體總營業收入帶來影響，按年下跌12%。恒生中國於上半年除稅前溢利為8.21 億元。

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編輯：陳韻妍