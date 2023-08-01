馬斯克發光「X」標誌接大量投訴 已遭勒令拆除

前名Twitter社交平台「X」在美國三藩市總部豎立全新發光標誌，但由於接獲大量投訴，當地市政府表示已勒令拆除，並要求X負擔全數相關費用。

Twitter總部改豎「X」標誌 三藩市介入調查 【下一頁】

「X」擁有人馬斯克（Elon Musk）上周末發布影片，顯示全新發光X標誌已豎立在總部頂樓，發出明亮光芒。然而，X標誌十分「短命」。

三藩市樓宇檢驗部發言人周一（7月31日）表示，在樓宇檢驗員現場監督下，「X」發光標誌已拆下。發言人指出，樓宇持有人將負責非法發光安裝物的評估費用。「X」表明拆除屬自願性質。

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樓宇檢驗部透露，官方人員曾在周末曾兩度嘗試進入X總部頂樓檢查新標誌被拒。報告指出，X人員聲稱，發光標誌只是暫時豎立。

據報，發光X標誌豎立後，大量鄰居投訴標誌的強光。有居民批評，新X標誌對鄰里形成危險，而且是「一齣笑話」。有律師指出，鄰居有權反對標誌豎立，直言馬斯克的舉動過於衝動。

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責任編輯：吳漢培