【Google動向】Google再發電郵提醒　將於12月陸續清理非活躍帳號

▲ Google再次向所有用戶發出電郵提醒，強調將會清除閒置帳戶的數據，而且無法回復。如果想要避免帳戶被刪除，又有哪些方法？

Google日前宣布修改政策，並將於12月1日起，刪除兩年都閒置的帳戶和當中的資料。近日Google再次向所有用戶發出電郵提醒，強調將會清除閒置帳戶的數據，而且無法回復。如果想要避免帳戶被刪除，又有哪些方法？

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Google指出，如果一個Google帳戶至少2年沒有使用或登錄，就會刪除該帳戶及其內容，而這項政策只適用於個人Google帳戶，並不會影響學校或企業等機構的帳戶。

想防止帳戶被刪除，用戶應儘快登入，並：

讀取或傳送電子郵件

使用Google雲端硬碟

觀看 YouTube 影片

分享相片

下載應用程式

使用 Google 搜尋

透過「使用 Google 帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務

這樣就能避免遭到帳戶資料剷除。

另外，如果帳戶符合以下條件，即使閒置超過兩年也仍然屬於有效帳戶：

曾用於購買 Google 產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目。

包含仍有餘額的禮物卡。

擁有已發布的應用程式或遊戲，且您在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如 Google Play 商店中的應用程式。

正透過 Family Link 管理有效的未成年人帳戶。

曾用於購買數位產品，例如書籍或電影。

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責任編輯：曾曉汶

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