【Google動向】Google再發電郵提醒　將於12月陸續清理非活躍帳號

下一篇文章
【邪惡版ChatGPT】網路犯罪生成式AI工具FraudGPT 暗網及Telegram流通
Google日前宣布修改政策，並將於12月1日起，刪除兩年都閒置的帳戶和當中的資料。近日Google再次向所有用戶發出電郵提醒，強調將會清除閒置帳戶的數據，而且無法回復。如果想要避免帳戶被刪除，又有哪些方法？
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降 Google或被2大平台取代
【AI取代人類】Google擬針對生成新聞 推新AI工具「Genesis」
Google指出，如果一個Google帳戶至少2年沒有使用或登錄，就會刪除該帳戶及其內容，而這項政策只適用於個人Google帳戶，並不會影響學校或企業等機構的帳戶。
想防止帳戶被刪除，用戶應儘快登入，並：
這樣就能避免遭到帳戶資料剷除。
另外，如果帳戶符合以下條件，即使閒置超過兩年也仍然屬於有效帳戶：
【Google Bard】Google聊天AI支援繁體中文 新增語音回覆、識別圖像等功能
責任編輯：曾曉汶
三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：