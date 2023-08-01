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【Google動向】Google再發電郵提醒　將於12月陸續清理非活躍帳號

科技 12:05 2023/08/01

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Google再次向所有用戶發出電郵提醒，強調將會清除閒置帳戶的數據，而且無法回復。如果想要避免帳戶被刪除，又有哪些方法？

Google日前宣布修改政策，並將於12月1日起，刪除兩年都閒置的帳戶和當中的資料。近日Google再次向所有用戶發出電郵提醒，強調將會清除閒置帳戶的數據，而且無法回復。如果想要避免帳戶被刪除，又有哪些方法？

【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代

【AI取代人類】Google擬針對生成新聞　推新AI工具「Genesis」

Google指出，如果一個Google帳戶至少2年沒有使用或登錄，就會刪除該帳戶及其內容，而這項政策只適用於個人Google帳戶，並不會影響學校或企業等機構的帳戶。

想防止帳戶被刪除，用戶應儘快登入，並：

  • 讀取或傳送電子郵件
  • 使用Google雲端硬碟
  • 觀看 YouTube 影片
  • 分享相片
  • 下載應用程式
  • 使用 Google 搜尋
  • 透過「使用 Google 帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務

這樣就能避免遭到帳戶資料剷除。

另外，如果帳戶符合以下條件，即使閒置超過兩年也仍然屬於有效帳戶：

  • 曾用於購買 Google 產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目。
  • 包含仍有餘額的禮物卡。
  • 擁有已發布的應用程式或遊戲，且您在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如 Google Play 商店中的應用程式。
  • 正透過 Family Link 管理有效的未成年人帳戶。
  • 曾用於購買數位產品，例如書籍或電影。

【Google Bard】Google聊天AI支援繁體中文　新增語音回覆、識別圖像等功能

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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