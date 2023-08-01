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【中國經濟】財新7月內地製造業PMI跌至49.2、遜預期　人民幣短線走低

宏觀解讀 11:58 2023/08/01

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【中國經濟】財新7月內地製造業PMI跌至49.2、遜預期　人民幣短線走低

財新7月中國製造業採購經理指數（PMI）跌至49.2，較上月下跌1.3，時隔3個月再次跌穿50盛衰分界線，同時亦低於市場預期的50.1，主要是外需疲弱拖累整體需求。財新PMI數據公布後，人民幣匯價即時走低，在岸人民幣（CNY）兌美元匯價最新報7.1659，單日走弱235基點或0.3%；離岸人民幣（CNH）兌美元匯價最新報7.1707，單日走弱257基點或0.3%。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前貨幣政策對供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

新訂單在連續增長兩月後重現下降

財新引述企業指，近期海内外市場疲弱，客戶需求相應下降，令新訂單在連續增長兩月後重現下降，新訂單在連續增長兩月後重現下降，當月的新出口訂單指數亦大幅降至去年10月以來新低。需求減少令企業減少產量，生產指數錄得2月以來的新低。

市況疲弱拖累行業的用工及採購情況，用工規模連續5個月下跌，但降幅溫和，主要是市場需求受限及企業推行降本增效所致。採購活動出現輕微收縮，惟原材料庫存微增，增幅較6月放緩。

儘管製造業產需均收縮，企業家總體仍維持樂觀情緒。7月製造業生產經營預期指數在榮枯線上方微升，仍低於長期均值。部分受訪者對內外部經濟前景表現出擔憂態度。

相關文章：

【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3　非製造業PMI回落至51.5遜預期　ING：服務業將與製造業同陷收縮（第二版）

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