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【石Sir午市閒談】今日推介創科實業、中國移動、百威亞太

股市 12:30 2023/08/01

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恒生指數中午收報20077點，跌1點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介創科實業 （00669） 、中國移動 （00941） 、百威亞太 （01876） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3581971

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介創科實業、中國移動、百威亞太

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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