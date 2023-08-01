【港元拆息】1個月HIBOR升穿5.3厘　連升5日、續創2007年後新高

香港銀行同業拆息（HIBOR）在美國聯儲局落實加息後持續走高，據銀行公會公布，1個月、2個月、3個月期限的HIBOR一同升穿5.3厘。與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR單日升2.351基點，新報5.31095厘，再創2007年10月以來新高，而且是連升5個交易日。

隔夜拆息則回落約0.2厘，報5.39107厘。

8月1日香港HIBOR

到期日 港元拆息（厘） 單日變幅（厘） 隔夜 5.39107 -0.20429 1 星期 5.28941 +0.00304 2 星期 5.28941 +0.00304 1 個月 5.31095 +0.02351 2 個月 5.31167 +0.02423 3 個月 5.31095 +0.02024 6 個月 5.34167 +0.02405 12 個月 5.47589 +0.01785

港匯則升穿7.8水平，暫報7.7970。

相關文章：

【港元拆息】1個月HIBOR未見頂 隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【大行報告│銀行股】大摩：HIBOR上升利好因素被貸款增長疲弱抵銷 3隻銀行股或增加派息（附目標價）