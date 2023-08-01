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【港元拆息】1個月HIBOR升穿5.3厘 連升5日、續創2007年後新高
宏觀解讀 11:32 2023/08/01
香港銀行同業拆息（HIBOR）在美國聯儲局落實加息後持續走高，據銀行公會公布，1個月、2個月、3個月期限的HIBOR一同升穿5.3厘。與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR單日升2.351基點，新報5.31095厘，再創2007年10月以來新高，而且是連升5個交易日。
隔夜拆息則回落約0.2厘，報5.39107厘。
8月1日香港HIBOR
|到期日
|港元拆息（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|5.39107
|-0.20429
|1 星期
|5.28941
|+0.00304
|2 星期
|5.28941
|+0.00304
|1 個月
|5.31095
|+0.02351
|2 個月
|5.31167
|+0.02423
|3 個月
|5.31095
|+0.02024
|6 個月
|5.34167
|+0.02405
|12 個月
|5.47589
|+0.01785
港匯則升穿7.8水平，暫報7.7970。
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