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【港元拆息】1個月HIBOR升穿5.3厘　連升5日、續創2007年後新高

宏觀解讀 11:32 2023/08/01

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香港銀行同業拆息（HIBOR）在美國聯儲局落實加息後持續走高，據銀行公會公布，1個月、2個月、3個月期限的HIBOR一同升穿5.3厘。與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR單日升2.351基點，新報5.31095厘，再創2007年10月以來新高，而且是連升5個交易日。

隔夜拆息則回落約0.2厘，報5.39107厘。

8月1日香港HIBOR

到期日港元拆息（厘）單日變幅（厘）
隔夜5.39107-0.20429
1 星期5.28941+0.00304
2 星期5.28941+0.00304
1 個月5.31095+0.02351
2 個月5.31167+0.02423
3 個月5.31095+0.02024
6 個月5.34167+0.02405
12 個月5.47589+0.01785

港匯則升穿7.8水平，暫報7.7970。

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