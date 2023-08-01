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【邪惡版ChatGPT】網路犯罪生成式AI工具FraudGPT　暗網及Telegram流通

科技 11:27 2023/08/01

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繼WormGPT之後，又出現一個專為攻擊而生的邪惡版ChatGPT，並且在暗網和Telegram上流通。

自ChatGPT技術的誕生，為世界衍生出無限的可能性。一不小心就被不法分子，用於打造網路犯罪的AI工具。近日有網絡安全研究人員發現，繼WormGPT之後，又出現一個專為攻擊而生的邪惡版ChatGPT，並且在暗網和Telegram上流通。

【網絡安全】FBI警告　使用AI發動網絡攻擊數量正極速增加

【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容

分析即服務平台供應商Netenrich旗下威脅研究團隊近日在暗網論壇上發現，出現一個名為 「FraudGPT」的生成式AI攻擊機械人。研究員Rakesh Krishnan表示，FraudGPT主要製作魚叉式網絡釣魚（Spear Fishing）郵件、產生惡意程式碼、製作詐騙信件或網頁、及協助盜刷信用卡等。

FraudGPT研發者CanadianKingpin更並在論壇及Telegram頻道上表示，FraudGPT提供24/7 全天候代管，並號稱已有超過3,000名買家採用或是留下評價。該服務採取訂閱制，月費200美元（約1,560港元）、半年費用為1,000美元（約7.801港元）、年費則為1,700美元（約13,262港元）。

Krishnan直言，FraudGPT的推出更進一步地將網絡釣魚即服務（PhaaS）提升到全新的層次與水準，PhaaS服務不僅門檻降低，也導致新手更容易發動更複雜網絡釣魚及BEC變臉詐騙等，呼籲市民大眾應更為謹慎。

【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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