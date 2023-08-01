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【HSBC滙豐】英國FCA要求滙豐等9家銀行8月底前調高存息　否則或面臨制裁

股市 11:00 2023/08/01

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【HSBC滙豐】英國FCA要求滙豐等9家銀行8月底前調高存息　否則或面臨制裁

路透報道，面對英倫銀行將利率調升至2008年以來最高水平，英國監管機構要求，包括HSBC滙豐 （00005） 在內的9家英國銀行及房屋協會必須於8月底前，向監管機構證明其部分儲蓄利率較低的原因，否則或會面臨制裁。

英國官員批評，英國銀行迅速將高利率轉嫁予按揭貸款客戶，但未有以相同速度提高儲蓄利率，相關儲蓄存款總值高達1.5萬億英鎊。

英倫銀行息口與銀行存息的差距約2%

英國金融行為監管局（FCA）早前調查發現，英國9大銀行於去年1月至今年5月期間，僅將英倫銀行息口上升幅度的28%，轉移至存款利率，而規模較小的銀行比規模較大的競爭對手願意提供更高的儲蓄利率。

FCA表示，鑑於歷史上英倫銀行息口與銀行存息的差距約2%，預計銀行不會將全部利率轉嫁給存戶，但英國銀行需於未來數周加快調升儲蓄利率。

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編輯：陳韻妍

港股 儲蓄 按揭貸款 英國 銀行息口 滙豐控股（00005） 英倫銀行
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