  • 30°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】美高官料參與沙特會談 俄觀望成效

環球政治 10:43 2023/08/01

分享：

分享：

中東國家沙特阿拉伯預計在本周末舉行會談，商討烏克蘭問題。據指美國高官將出席，相信為烏克蘭斡旋更多盟友支持。俄羅斯表明，對會議成果持觀望態度。

【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程 【下一頁】

美國消息指出，華府可能派遣國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）出席在吉達（Jeddah）召開的會議。美方官員表示，預期會上探討和談原則及如何維持烏克蘭長期和平狀態。

沙利文上周四（27日）亦在當地與王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）及其他沙特官員會面，商討中東安全問題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則強調，俄方會密切關注會議，希望了解會談目的及內容。

【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動 【下一頁】

據悉會議由烏克蘭提出舉行，定在沙特旨在吸引中國參與，惟中方暫未有確認任何人員參與。美媒指出，會議邀請烏克蘭在內30國代表參與。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，正積極拉攏更多國家加入會議。首輪會談於上月6年在丹麥哥本哈根舉行，中國當日獲邀但未有派員出席。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
2023/07/30
【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
2023/07/28
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏
2023/07/28
【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏
金正恩接見紹伊古 疫情後首晤外國代表團
2023/07/27
金正恩接見紹伊古 疫情後首晤外國代表團
【俄烏戰爭】烏防長揚言續襲克里米亞 最快明年入北約
2023/07/25
【俄烏戰爭】烏防長揚言續襲克里米亞 最快明年入北約

你可能感興趣

【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
15:04 2023/07/30
【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
14:10 2023/07/28
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏
10:39 2023/07/28
【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏
地緣政治 軍事 美國 沙特阿拉伯 吉達 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 中國

下一篇文章

澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國銀行每日關閉過千賬戶 獨立黨前黨魁促設委員會調查
英國銀行每日關閉過千賬戶 獨立黨前黨魁促設委員會調查
【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程
【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程
【日本核廢水】福島第一核電站 完成拆除高輻射污染管道
【日本核廢水】福島第一核電站 完成拆除高輻射污染管道
英國一年破獲不足6%罪案 政府稱社會目前更安全
英國一年破獲不足6%罪案 政府稱社會目前更安全
Cardi B表演俾觀眾潑飲品 當場怒掟咪高峰落台反擊（有片）
Cardi B表演俾觀眾潑飲品 當場怒掟咪高峰落台反擊（有片）
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款