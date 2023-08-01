【俄烏戰爭】美高官料參與沙特會談 俄觀望成效

中東國家沙特阿拉伯預計在本周末舉行會談，商討烏克蘭問題。據指美國高官將出席，相信為烏克蘭斡旋更多盟友支持。俄羅斯表明，對會議成果持觀望態度。

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美國消息指出，華府可能派遣國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）出席在吉達（Jeddah）召開的會議。美方官員表示，預期會上探討和談原則及如何維持烏克蘭長期和平狀態。

沙利文上周四（27日）亦在當地與王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）及其他沙特官員會面，商討中東安全問題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則強調，俄方會密切關注會議，希望了解會談目的及內容。

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據悉會議由烏克蘭提出舉行，定在沙特旨在吸引中國參與，惟中方暫未有確認任何人員參與。美媒指出，會議邀請烏克蘭在內30國代表參與。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，正積極拉攏更多國家加入會議。首輪會談於上月6年在丹麥哥本哈根舉行，中國當日獲邀但未有派員出席。

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責任編輯：吳漢培