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【大行報告│油股】瑞信料中海油次季業績為三桶油中最佳　油股下半年股價或可延續升浪

股市 10:35 2023/08/01

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【大行報告│油股】瑞信料中海油次季業績為三桶油中最佳　油股下半年股價或可延續升浪

內地上半年宏觀經濟疲弱，但瑞信預期，中資三大油企（三桶油）第二季業績仍然穩健，當中中海油 （00883） 按季表現平穩，為三桶油中最佳，而近日油價回升，相信下半年三桶油的股價將延續今年來的升浪，關注三桶油下半年的成本趨勢，以及上半年資本開支情況。

瑞信預計，中海油第二季純利介乎310億至320億元人民幣，即使布蘭特期油按季下跌4%，盈利仍可按季持平，桶油成本料與首季的28美元相若，上半年派息比率料維持40%，關注實現油價與布油價格的差距，下半年成本指引及資本開支情況。

中石油次季純利按季下跌9%

瑞信預期，中石油次季純利按季下跌9%，至介乎390億至400億元人民幣，而即使油價按季跌4%，勘探與生產業務料按季持平，主要因高氣價及人民幣貶值影響，銷售業務按季料倒退，煉油與化工業務則在庫存虧損下按季盈利亦下降，預期上半年中石油維持派息比率45%，關注中石油第二季勘探與生產業務表現、進口氣虧損情況，以及勘探與生產業務下半年的盈利能力

中石化次季純利則料按季大跌30%至140億至150億美元，為三桶油中表現最差，主要由於受到疲弱的經濟活動及終端需求拖累，化工業務持續虧損，煉油業務按季倒倒，但上半年派息比率仍持平於44%，留意下半年下游業務需求及利潤率前景。

三桶油今年預測市盈率並不昂貴

至於油服股中海油田服務 （02883） 則在季節性效應下，次季盈利料按季增長110%，表現遠勝三桶油。

今年來三桶油股價平均累升34%，瑞信指，以該行假設今年油價85美元水平計算，三桶油今年預測市盈率約5.6倍，企業價值倍數約3倍，估值並不昂貴，而且與2018或2011至2014年的上升周期比較，估值仍分別折讓約27%及47%。

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編輯：陳韻妍

港股 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 個股分析 石油 派息比率 中海油田服務（02883） 油服股 大行報告
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