▲ 【美國加息】芝加哥聯儲銀行:聯儲局正處於黃金之路 仍未決定是否支持9月加息

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）周一表示，他仍未決定在9月舉行的聯儲局議息會議上是否支持加息0.25厘，或暫停加息。古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權。

古爾斯比指，聯儲局的貨幣政策目標是「堅持黃金之路（stick on the golden path）」，並在不引起經濟衰退的情況下降低通脹，而到目前為止，「我們正處於黃金之路上」。

預期租金將自高位回落

聯儲局上周加息0.25厘，為自去年3月以來的第11次加息行動。古爾斯比稱，9月會否加息將取決於現時至9月的通脹及就業數據，目前「沒有甚麼是不可能的，我還未決定9月會發生甚麼」。

端視最新的通脹與就業數據而定。他認為，被聯儲局視為通脹指標、扣除食品和能源的個人消費開支（PCE）物價指數，6月按年升幅降至4.1%是極佳的訊號，他將會繼續密切留意核心通脹及房屋市場，預期租金將會自高位回落，而且目前信貸市場緊縮情況已有所紓緩。

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編輯：陳韻妍