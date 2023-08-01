數字經濟賦能成為外貿發展共識

在全球經濟增長羸弱、保護主義普遍盛行的背景下，2023年以來宏觀表現確實是承壓明顯，但我們從微觀調研中，卻明顯感受到中國外貿企業百折不撓的抗壓韌性和目光朝前的創新精神，借力數字經濟的突破與發展，中國貿易正發生由微觀到宏觀的漸次變革，這勢必將幫助中國貿易適應全球化新趨勢、以內生改革應對外部挑戰，在高品質發展之路上行穩致遠。

短期力求生存，長期實現數字經濟賦能成為發展共識。被調研企業中，所有出口商對今年及明年的預期目標主要是穩定成本。一方面，由於疫情後物流運輸成本仍處於較高水準，企業經營利潤被壓縮，導致企業不得不通過收縮或裁員等方式節省成本；另一方面，匯率波動加劇進一步侵蝕出口商利潤。儘管這些出口商表示他們能夠使用一些金融工具，如遠期合約或期權，來管理匯率風險，但由於國內出口商對套期保值金融工具的需求集中抬升，使得相關套期保值金融工具的使用成本有所提升。因此，人民幣貶值對出口的刺激效應因為其他成本的抬升被部分弱化了。

AI助出口型企業升級轉型

長期來看，出口商普遍認同大資料和人工智慧的發展和應用能有效幫助多數出口企業轉型升級。在被調研的出口商中，有三家企業近年來已經開始針對自身業務實現與人工智慧、大資料、區塊鏈等技術的交叉應用。

舉例來看，一家水果出口商試圖使用區塊鏈技術來記錄柑橘和葡萄柚從採摘到出口的全過程，為東南亞消費者提供更高的產品透明度。考慮到東南亞國家對數位貨幣和區塊鏈技術的普遍認同，這家水果出口商通過提供區塊鏈服務來説明下游客戶跟蹤其產品的整個供應鏈，從種植、收穫、加工、運輸到最終銷售。這樣，買家就可以驗證產品的來源和品質，而且可以確保所有的貿易環節都是安全和可持續的。

另外一家來自浙江的全球傢俱出口商通過生成式AI來創建適應不同市場需求的新傢俱設計。具體來說，在大規模生產訂單到來之前，該出口商通過生成式AI可以創建產品的虛擬樣本或模型，然後再基於AI樣本創建3D列印的樣品模型，允許買家在購買前預覽產品。這樣可以有效節省物流成本，並減少因樣品不符預期而可能產生的退貨。

然而，從出口商反映的情況來看，生成式AI模型，比如生成對抗網路（GANs）或自編碼器，可能會產生的AI設計並不總是完全可行或可列印的，因此對於較複雜的傢俱設計，列印出的實體與設計模型之間可能存在一定的差距。但從長期來看，通過深度結合人工智慧技術將是出口型企業實現轉型和升級的有效途徑之一。

編輯：姚卓然