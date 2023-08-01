【港股收市】港股8月首日跌67點守兩萬關　績優股滙豐力撑（不斷更新）

▲ 港股動態不斷更新

內地國常會出口再提「活躍資本市場」，惟內地數據欠佳拖累港股表現，7月財新中國製造業PMI指數報49.2，遜預期的50.1，跌入收縮區域。恒指曾升253點後便無已為繼，8月首日跌67點，收報20011點，力守兩萬關。

值得留意的是，成交仍逾千億元，達1352億元，反映交投活躍。而盈富基金（02800）及國指ETF（02828）成交仍居一、二位，似乎與北水交易有關。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 66.3 +1.7 +28 11 阿里巴巴 97.85 +0.4 +7 25 中移動 64.7 +0.9 +6 9 建設銀行 4.49 -0.9 -7 3 美團 145.5 -0.6 -7 - 平保 55.05 -2.1 -12 10

股份方面，創科 （00669） 升2.6%。信義系下跌，信義光能 （00968） 跌10%，信義玻璃 （00868） 跌5%。同時，澄清現階段不考慮配股的碧桂園 （02007） 亦跌7.6%。踏入8月業績高峰期，今日中午公布業績的滙豐 （00005） 股價升1.7%，創5年半高，恒生 （00011） 反跌2.5%。

焦點股份及港股日誌：

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大行報告：

【HSBC業績】一文看清券商評價滙豐業績 大摩升目標價7%、讚回購力度勝預期

【大行報告│油股】瑞信料中海油次季業績為三桶油中最佳 油股下半年股價或可延續升浪

即市走勢：

【16：38】【電動車】理想汽車7月交付量增近2.3倍 連續兩個月交付量突破3萬

【16：33】【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%至9.82億元 息維持15.94仙 未來數月燃料調整費料續回落

【16：20】【恒生業績】恒生：下半年淨利息收益率料溫和上升 全年淨利息收入優於去年 對港前景審慎樂觀

【16：10】恒指全日收跌67點，報20011點，成交額1351億元。信義光能 （00968） 插一成，碧桂園 （02007） 跌7.6%。

【16：00】恒指U盤前跌78點，報20000點。

【15：36】【HSBC滙豐業績】祈耀年：對小型併購機會持開放態度 Innovation Banking業務繼續盈利

【15：33】理想汽車 （02015） 升1.9%，報169元。公司在官方微博發文表示，在剛剛過去的2023年第31週（7月24日至30日），理想汽車的周銷量達7900輛，穩居中國新勢力品牌銷量榜首。截至7月30日，理想汽車本月銷量已達3.25萬輛。

【15：15】恒大汽車 （00708） 倒跌8%，報1.83元。

【15：07】呷哺呷哺 （00520） 再升4.6%，報4.75元，創一個半月高。

【15：04】恒生 （00011） 跌1.8%，報116.6元。

【14：53】【HSBC滙豐業績】滙豐艾橋智：每季檢視是否加推回購 祈耀年：滙豐香港貸款增長回復或等明年

【14：37】【HSBC業績】滙豐祁耀年：平保建議分拆事件已終結

【14：31】碧桂園 （02007） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、融創 （01918） ，合景泰富 （01813） 跌6%至8%。

【14：20】世茂集團 （00813） 跌29%，報1.08元，創逾11年低。

【14：12】騰訊 （00700） 和美團 （03690） 均分別轉跌1.4%，報349.6元及144.2元。

【13：55】恒指跌79點，報19999點，失兩萬關。

【13：33】恒生科指一度轉跌，見4530點，現回升0.3%，報4563點。

【13：07】銀娛 （00027） 跌1.5%，報55.75元。金沙 （01928） 跌0.1%，報29.7元。【濠賭股】澳門7月賭收按年增41倍 單月毛收入167億澳門元、再創疫後新高

【13：04】恒指再轉升15點，報20094點。

【13：02】滙豐 （00005） 績後抽升1%，報65.8元。

【13：01】恒指午後初段跌13點，報20066點。

【12：54】【業績｜理文系】理文造紙上半年少賺61%、中期息削六成至2.5仙 另同系理文化工溢利跌近9成

【12：52】【HSBC業績】滙豐香港上季稅前盈利按年增1.3倍 次季為中國商業地產提撥3億美元

【12：26】【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議 股價中午跌7% 此前據報取消23.4億元配股計劃

【12：12】【恒生業績】恒生上半年多賺79%至98億元、息2.2元 淨利息收益率擴闊至2.09%

【12：05】【京東9618】京東否認有意收購永輝超市

【12：03】【HSBC滙豐業績】滙豐稅前盈利88億美元勝預期 派息10美仙、擬進一步20億美元回購

【12：00】恒指半日跌1點，報20077點，成交額737億元。海底撈 （06862） 再升3%。信義系下跌，信義光能跌9%。有傳取消配股計的碧桂園 （02007） 跌7%。

【11：58】廣汽 （02238） 跌1.4%，報4.81元。公司旗下埃安7月銷量45025輛，按年增長80%；首七個月累計銷量254361輛，按年增長103%。

【11：58】【中國經濟】財新7月內地製造業PMI跌至49.2、遜預期 人民幣短線走低

【11：52】小鵬 （09868） 回吐4.5%，報82.85元。

【11：41】【港元拆息】1個月HIBOR升穿5.3厘 連升5日、續創2007年後新高

【11：33】海底撈 （06862） 再升3%，報22.5元。

【11：30】深圳國際 （00152） 大跌近11%，報6.49元，公司發盈警，預計中期股東應佔盈利約3000萬至1億港元，去年同期股東應佔盈利約為5.82億港元，大跌近82.8%至95%。

【11：07】太平洋航運 （02343） 大跌11.8%，報2.23元。【業績｜航運股】太平洋航運中期少賺82%、中期息削至6.5港仙 預計短期乾散貨運租金持續受壓

【10：55】恒指一度轉跌17點，見20061點。

【10：51】【HSBC滙豐業績】滙豐績前靠穩 市場料次季稅前利潤飆至80億美元、將有新一輪回購

【10：48】恒指升幅收窄至48點，報20127點。

【10：36】東方甄選 （01797） 升11.9%，報42.2元，創近五個月高。

【10：29】361度 （01361） 發盈喜，料中期純利升不少於25%，股價曾升半成，高見4.53元，創2022年1月底高，現升2.6%，報4.4元。

【10：22】中國外運 （00598） 跌12%，報2.72元，昨曾一度彈24%高見3.6元。中國外運表示，注意到公司H股股份7月31日之價格及成交量出現不尋常波動。公司一直不時對股權結構、資金使用效率等進行回顧，並結合市場情況研究可行的資本及其他企業交易或安排，惟現無意願推進任何該等交易或安排。公司確認，並不知悉導致股價或成交量變動的任何其他原因，或任何需要披露以避免公司證券出現虛假市場之資料或任何內幕消息。

【10：12】綫上醫療股追升，京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 升4.6%至5.5%不等。

【10：08】阿里巴巴 （09988） 觸及100元，為逾三個後重上百關。

【09：58】恒隆地產 （00101） 跌4.8%，報11.52元。

【09：52】恒指升200點，報20280點，恒生科指升2%，報4640點。

【09：41】【業績｜醫藥股】藥明康德升4% 上半年純利53億人幣、按年增近15% 自由現金流恢復正數

【09：36】【業績｜信義系】信義能源急瀉23% 中期息削56%至3.4仙 上半年少賺9%

【09：33】【業績│光伏股】信義光能插逾8% 半年純利倒退27%至14億元、息減少25%至7.5仙 CEO：毛利水平料下半年可改善（第二版）

【09：31】世茂集團 （00813） 復牌第二日再挫20%，報1.21元。

【09：28】雅居樂 （03383） 低開14.5%，報1.18元。

【09：27】【盈喜｜快手1024】快手發盈喜後彈逾半成 預告上半年扭虧為盈賺逾5.6億人幣 期內用戶規模增長、變現策略推動收入

【09：20】恒指高開132點，報20211點。阿里巴巴 （09988） 撲100關。快手 （01024） 發盈喜後彈5%。

【09：16】恒指期貨升33點，報20239點。

【08：53】【配股潮︱內房】碧桂園據報取消23.4億元配股計劃 傳已獲足額認購、惟未清楚取消原因

【08：44】第一上海 （00227） 停牌。

【08：37】恒指黑期升201點，報20248點。

【08：16】【配股潮︱內房】雅居樂發盈警後 以先舊後新方式折讓約18%配股籌3.9億元

【08：02】【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍 派息0.13美元 CFO：今季續主力提振銷售

【07：45】【Morning精點】馬雲被揭成立「一米八」與務農相關公司｜港媽發警世文防印傭入屋搶老公

【07：30】中概股指數升0.7%，收報7861點。阿里巴巴美股高港2%，升穿99港元，撲100元關。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國股市造好，道指升100點，報35559點；標指升6點，報4588點；納指升29點或0.2%，報14346點。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然