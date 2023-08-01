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【港股市況】恒指黑期升201點 聚焦滙豐恒生業績（不斷更新）
股市 08:42 2023/08/01
港股上企兩萬關，內地國常會出口再提「活躍資本市場」，恒指黑期升201點，報20248點。踏入8月業績高峰期，今日將有滙豐 （00005） 及恒生 （00011） 等公布業績。
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編輯：姚卓然
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