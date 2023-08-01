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【港股市況】恒指黑期升201點　聚焦滙豐恒生業績（不斷更新）

股市 08:42 2023/08/01

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港股市況不斷更新

港股上企兩萬關，內地國常會出口再提「活躍資本市場」，恒指黑期升201點，報20248點。踏入8月業績高峰期，今日將有滙豐 （00005） 及恒生 （00011） 等公布業績。

港股日誌：

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即市走勢：

【08：53】【配股潮︱內房】碧桂園據報取消23.4億元配股計劃　傳已獲足額認購、惟未清楚取消原因

【08：37】恒指黑期升201點，報20248點。

【08：16】【配股潮︱內房】雅居樂發盈警後　以先舊後新方式折讓約18%配股籌3.9億元

【08：02】【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍　派息0.13美元　CFO：今季續主力提振銷售

【07：45】【Morning精點】馬雲被揭成立「一米八」與務農相關公司｜港媽發警世文防印傭入屋搶老公

【07：30】中概股指數升0.7%，收報7861點。阿里巴巴美股高港2%，升穿99港元，撲100元關。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國股市造好，道指升100點，報35559點；標指升6點，報4588點；納指升29點或0.2%，報14346點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況：【下一頁

編輯：姚卓然

 

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