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【ET開市直擊】美國信評遭降級有何衝擊？滙豐、恒生績後點部署（歡迎觀眾問股）
股市 08:56 2023/08/02
國際信評機構惠譽將美國長期信貸評級由「AAA」下調至「AA+」，惠譽解釋是由於美國政府債務居高不下，以及政府治理能力削弱。財長耶倫反駁指，決定「詭異且毫無根據」，美國信評遭降級對美股、債市、滙市分別有何衝擊？滙豐 （00005） 第二季稅前盈利88億勝預期，派息10美仙，並進一步回購20億美元，股價彈1.7%，再次見逾5年高位；同日公布業績的恒生 （00011） 上半年多賺79%，中期息派1.1元，惟績後股價要跌2.5%，滙豐、恒生相繼公布業績怎部署？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台
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責任編輯：葉淼
欄名 : ET開市直擊
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