▲ 【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍 派息0.13美元 CFO：今季續主力提振銷售

百勝中國 （09987） 次季總收入、經營利潤、淨新增門店數創新高，總收入為26.5億美元，按年增加25%，淨利潤為1.97億美元，按年增加138%，而經調整淨利潤為1.99億美元，按年增加137%。集團宣布每股派息0.13美元。

季內，集團系統銷售按年增加32%，其中肯德基和必勝客分別增加32%和30%，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。同店銷售額按年增加15%，其中肯德基和必勝客分別增加15%和13%。

百勝中國季內共淨新增422家門店。截至6月30日，門店總數達 13,602家。

有信心實現全年擴張目標 今季續主力提振銷售

百勝中國上半年收入升16%至55.7億美元，淨利潤增166%至4.86億美元。百勝中國首席執行官屈翠容表示，集團上半年的經營利潤已經超過了2022年全年的水平。她又指，必勝客在中國的門店數量超過3,000家，肯德基在上海的門店數量超過500家。隨著上半年淨新增655家門店，有信心實現全年的擴張目標。

集團首席財務官楊家威表示，進入第三季度，提振銷售仍然是集團的重點，並將繼續保持靈活，不斷擴大門店網絡並加固護城河，以推動長期可持續增長。

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編輯：姚卓然