【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍　派息0.13美元　管理層：人均銷售更審慎、今季續主力提振銷售（第二版）

▲ 【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍 派息0.13美元 CFO：今季續主力提振銷售

百勝中國 （09987） 次季總收入、經營利潤、淨新增門店數創新高，總收入為26.5億美元，按年增加25%，淨利潤為1.97億美元，按年增加138%，而經調整淨利潤為1.99億美元，按年增加137%。集團宣布每股派息0.13美元。

問及下半年中國消費展望，百勝中國首席執行官屈翠容表示，尤其是五一假期，客人消費意欲已回來，只是人均銷售更為審慎、理性，需更努力做生意。但她稱，中國市場大，例如在華中地區的生意增長非常快，形容「市場咁大夠我地食」，肯德基在一至六綫城市仍有許多開店機會，而必勝客只進駐了內地幾百個城市，並形容以外賣為主的必勝客衞星店盈利能力佳，發展空間大。另一方面，集團留意到假期及過節生意更佳，因此集團會在這些時間加派人手及加強備貨。

有信心實現全年擴張目標 今季續主力提振銷售

集團首席財務官楊家威表示，進入第三季度，提振銷售仍然是集團的重點，並將繼續保持靈活，不斷擴大門店網絡並加固護城河，以推動長期可持續增長。為把握暑假流量，集團已準備了不少新產品及營銷活動拉動銷售。

季內，集團系統銷售按年增加32%，其中肯德基和必勝客分別增加32%和30%，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。同店銷售額按年增加15%，其中肯德基和必勝客分別增加15%和13%。

百勝中國季內共淨新增422家門店。截至6月30日，門店總數達13,602家。

百勝中國上半年收入升16%至55.7億美元，淨利潤增166%至4.86億美元。屈翠容表示，集團上半年的經營利潤已經超過了2022年全年的水平，而必勝客在中國的門店數量超過3,000家，肯德基在上海的門店數量超過500家。隨著上半年淨新增655家門店，有信心實現全年的擴張目標。

雖然有部份門店的生意仍略為低於2019年，但屈翠容認為，現時應用全新角度審視百勝中國，因為逾3成門店在疫情發生後才開店，店舖組合已與過去不同，由於租金實惠，新店的盈利水平較舊店好。同時，疫情間集團也改進了成本結構，除了關閉舊店，部份獲減租，例如有市中心的門店獲減租一半，故舊店的盈利水平也有提升。

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編輯：姚卓然