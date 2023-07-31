【券商點睇】看好下半年大客新品發布 高偉電子高增長在望

興證國際指出，下半年A 客戶預計發布手機與平板新品，高偉電子（01415）作為核心供應商，業績有望持續改善。 此外，公司在立訊集團加持下，有望提升對大客戶的攝像頭模組份額，看好公司明年進入大客戶手機後攝的機會。

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該行看好激光雷達、MR業務成為下一增長曲綫。激光雷達方面，高偉與速騰聚創達成合資成立「立騰」來布局激光雷達製造。根據速騰聚創招股書，2020至2022年其激光雷達銷量分別為0.72萬、1.63萬和5.7萬台，雙方合作對公司激光雷達業務有望形成的長期驅動。

對於下一世代的終端設備，A客戶於6月發布搭載12顆攝像頭的MR產品「VisionPro」，長期作為大客戶的供應商，高偉有望參與新品的攝像頭模組份額，雖然「Vision Pro」上市時間和出貨量尚未明確，但有機會在2025年下一代產品上市後，成為顯著的增長驅動力。

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興證國際指出，由於高偉有機會在明年進入大客戶手機的後攝項目，業務或在明年實現高速增長。 同時，看好公司在大客戶光學業務的擴張和 MR 產品的長期機遇，基於2024年的盈利預測給予15倍的市盈率估值，目標價為20.76元，對應2023至2025年預測市盈率分別為25.3倍、15倍和11.6倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛