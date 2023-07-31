【券商點睇】分拆業務催化新增長動能 藥明生物暫受景氣下行影響

據交銀國際報告，藥明生物（02269）管理層預計上半年收入增長10至15%，低於此前指引的30%增速。今年首5個月，公司新增項目、臨床前項目分別為25個和17個，低於去年同期的59個和54個。

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放緩的主要原因，一是全球生物醫藥投融資活動自2022年起已明顯放緩，此背景下，公司面臨客戶早期研發外包需求下降、簽單周期拉長、價格競爭加劇等行業下行壓力。二是上半年公司工廠進行輪流整修，產能利用率有短暫下降。考慮到整修完成後利用率恢復、新CMO項目開始放量，公司維持全年收入增長30%的指引，而全年新增項目數量指引則由120個下調至100個。

交銀國際指出，藥明生物發布公告稱擬分拆子公司Wuxi XDC於香港上市。ADC領域研發外包率遠高於傳統生物藥，且正處於爆發式發展前夕，分拆有利於WuXi XDC在決策和資源配置上獲得更多獨立性，從而發揮最大的增長潛力。分拆後，藥明生物將維持對WuXi XDC的控股權，也將在財務上繼續受益於WuXiXDC的業務增長。

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該行認為，受行業景氣度下行和競爭加劇的影響，藥明生物短期業績尚存一定的不確定性，下調公司2023至2025年淨利潤預測7至9%，並根據DCF模型下調目標價至55元。但考慮到長期內全球生物醫藥行業成長前景仍較為樂觀，維持公司「買入」評級。

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責任編輯：林衛