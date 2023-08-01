【券商點睇】鋁為順周期下彈性較優 中國宏橋兼具高息高賠率

中國宏橋（01378）早前發盈警，預計上半年純利按年減少約70%，主要因上年同期鋁價高位，拉動盈利水平為歷史高位，但今年上半年鋁價按年下降 13%，原材料成本亦有增加，從而使得期內的噸鋁毛利大幅下降。興證國際指出，盡管利潤同比讀數下滑，但環比逐月改善明顯。第二季煤炭與陽極成本繼續下行，噸盈利逐月改善，預計7月噸淨利約2,000元（人民幣，下同），年化利潤150億元；又測算第二季電解鋁噸成本約為13,500元，噸淨利約為1,200元。

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此外，新能源需求帶來增量，拉動國內電解鋁需求穩步增長，當前國內已建成產能逼近產能政策天花板，從舊能源到新能源的轉換過程中，能源供給的不足會是一個持續擾動項，低庫存、低投資、需求穩步增長，鋁將是政策發力下的順周期彈性較優品種。

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該行表示，宏橋市場煤佔比較高，成本改善彈性更大，小幅下調盈利預測，預計公司2023至2025年純利增速分別為20%、11.1%和9%，截至上周五（28日），公司預測市盈率只有5.8倍，預測市帳率為0.7倍，潛在股息率8.4%，估值遠低於同業，屬於「高股息+高賠率」股票，維持「買入」評級，目標價為9.21港元。

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責任編輯：林衛