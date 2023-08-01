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【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議　股價中午跌7%　此前據報取消23.4億元配股計劃

股市 12:24 2023/08/01

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【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議

碧桂園 （02007） 昨早上發盈警後，晚上傳出擬配股。不過，據路透旗下IFR周二（8月1日）最新消息指，根據投資者收到的信息，碧桂園取消了23.4億元的股份配售計劃。

碧桂園周二中午出澄清公告，指有媒體報道有關建議配售公司新股份，公司謹此澄清，於8月1日並無就配股訂立最終協議，且公司現階段不考慮配股。碧桂園周二中午收報1.47元，跌7%。

據早前報道指，獨家簿記行摩通告知投資者，交易剛過午夜就被取消。可是，目前尚不清楚取消原因，但投資者被告知已獲足額認購。

昨晚傳折讓17.7%配股

據外電引述銷售文件披露，碧桂園以每股1.3元配售18億股新股，即較周一收市價1.58元折讓17.7%，集資約23.4億元。報道指，碧桂園計劃將配股所得的資金用於償還債務。

碧桂園去年3度配股，分別於去年7月、11月及12月，集資淨額約27.9億元、38.7億元及47.4億元。

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編輯：袁諾曦

 

港股 民企內房股 配股 集資 配售 碧桂園（02007）
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