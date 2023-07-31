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【恒大危機】中國恒大確定8月22、23日舉行境外債務重組協議安排會議

股市 22:38 2023/07/31

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【恒大危機】中國恒大確定8月22、23日舉行境外債務重組協議安排會議

中國恒大 （03333） 公布，將於8月22及23日晚上就境外債重組方案召開數場協議安排會議。中國恒大重組方案主要涉及3項協議，包括恒大協議安排、景程協議安排及天基協議安排。

恒大協議安排方面，香港恒大A類協議安排會議將於8月23日晚上8時在香港舉行，其後緊接進行A類債權人的開曼群島恒大協議安排會緊接同一地點舉行。

而香港恒大C類協議安排會議則於8月23日晚上9時半在香港舉行，其後緊接進行C類債權人的開曼群島恒大協議安排會議。

景程協議安排會議即安排在8月22日香港時間晚上9時，即英屬維爾京群島時間上午9時，在英屬維爾京群島舉行。天基協議安排會議將於8月22日晚上8時，在香港舉行。

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責任編輯：李哲毅

港股 中國恒大（03333）
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