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【專利數量】阿里巴巴零售科技專利數量　超越Alphabet位居世界第一

商業 13:00 2023/08/01

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業界預測，全球無人店舖市場規模到2027年時將增至2022年的3倍，達到7,669億港元。近年中國科技公司積極增加全球科技專利數量，而阿里巴巴在零售科技領域的專利數量，亦已超越Alphabet成為世界第一。

【大阪世博】大阪世博門票目標售出2300萬張　預留700萬張予企業及政府

日本經濟新聞和調查公司Astamuse調查了2011年至2023年3月，在210個國家和地區公開的零售科技專利，發現有効期限仍未結束的專利約有38,000項，其中美國最多，中國緊隨其後，日本第三。而單在2010-2015年間，中國的零售科技專利從僅佔世界的1成增長至3成。

若按個別企業來看，排名第1的是擁有1,141項專利的阿里巴巴，第2是Alphabet，第3是美國的eBay。前50名中有32家是美國企業，第二的中國6家，日本企業則有5家，包括專利總數排在第17位的樂天集團和排在第20位的東芝等。

阿里巴巴的專利中，智能手機的定位信息分析、通過手機程式向用戶推薦商品的專利較為注目，特別是在對電商網站的瀏覽情況進行實時分析、選出推薦商品的科技方面具有優勢。Alphabet方面，則是在通過店內攝像頭掌握顧客的視線、進而推測感興趣的商品等科技方面具有優勢。eBay則擁有以血壓等為基礎，將符合用戶健康狀態的商品顯示在智能手機上的科技等。

【香港工總】出口充滿挑戰　工總寄望一帶一路及東盟商機

責任編輯：李智賢

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