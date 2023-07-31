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【北都創科】房協夥數碼港北都新辦事處開共享工作室　13間初創進駐進行概念驗證

Hot Talk 22:12 2023/07/31

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【北都創科】房協夥數碼港北都新辦事處開共享工作室　13間初創進駐進行概念驗證

房協與數碼港合作在北部都會區新辦事處「房協中心」成立科技共享工作室Smart-Space PropTech，周一（31日）舉行啟用禮，目前已有十三間初創企業陸續進駐，主要用作開發房地產科技產品及方案，並進行概念驗證和測試。

房協行政總裁陳欽勉表示，日後希望將初創企業開發成果應用在房協轄下的出租屋邨和物業。數碼港行政總裁任景信表示，北部都會區是推動創科產業發展的重要基地，數碼港與房協將繼續緊密合作，聚集更多初創企業，專注研發與智慧大廈、物業管理、智慧家居、建築科技、綠色科技等相關科技。

房協和數碼港的合作先為期五年，房協會為初創企業提供開發資助、安排專業人員分享房屋發展及管理的知識和經驗。初創企業亦可於房協轄下的出租屋邨及商廈作實地測試，實踐概念。而共享工作室設於房協位於粉嶺新成立的區域辦事處，佔地兩層，總面積達8000平方呎。

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責任編輯：李哲毅

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