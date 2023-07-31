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【業績｜醫藥股】藥明康德上半年純利53億人幣、按年增近15%　自由現金流恢復正數

股市 21:24 2023/07/31

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【業績｜醫藥股】藥明康德上半年純利53億人幣、按年增近15%　自由現金流恢復正數

藥明康德 （02359） 公布，中期收入188.71億元（人民幣，下同），按年增6.3%；毛利75.56億元，按年增17.6%；純利53.13億元，按年增14.6%；每股賺1.81元，不派中期息；經調整純利50.95億元，按年增18.5%。

藥明康德旗下化學業務、測試業務、生物學業務、細胞及基因療法CTDMO業務及國內新藥研發服務部收入為134.67億、30.91億、12.33億、7.14億及3.42億元，分別按年升3.8%、18.7%、13.0%、16.0%及跌24.9%。

藥明康德半年經營活動所得現金流量淨額為53.41億元，按年增加41.7%；自由現金流量錄29.26億元，去年同期為負6.52億元。

藥明康德指，上半年新增客戶超過600家，過去12個月服務的活躍客戶超過6,000家，全球各地客戶對公司的服務需求持續增長。藥明康德又稱，剔除新冠商業化項目，公司在手訂單按年增長25%。藥明康德稱，公司持續實施「長尾」戰略並不斷提高大藥企滲透率。

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記者：李哲毅

港股 藥明康德（02359）
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