【大阪世博】大阪世博門票目標售出2300萬張　預留700萬張予企業及政府

日本世界博覽會協會日前公布了2025年大阪關西世界博覽會的門票銷售計劃，目標是售出2,300萬張門票，其中6成的1,400萬張將提前預售，而其一半的700萬預售門票將分配給日本企業、地方政府和世博協會。

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協會預估會有約2,820萬名遊客訪問大阪世博，因此設定了2,300萬張門票的目標。協會希望在今年年底前開始銷售預售票，由於世博會的大部分運營開支都由門票收入來支付，因此協會希望通過預售門票來盡快取得營運經費，以確保能穩定營運。大阪世博會門票有多種類型，但允許一名成人隨時入場的門票，即場購買售價是7,500日圓（約410港元），預售票則為8折的6,000日圓（約328.5港元）。

協會預留了700萬張門票予企業銷售，當地關西經濟聯合會正在協調承銷約300萬張門票，以住友電氣工業公司採購量最大達25萬張，其他16家公司預計會購買15萬至20萬張。日本經濟團體聯合會和全國經濟組織也將被呼籲購買預售門票，分配給地方政府和世博協會的部分預計將用於一般銷售。

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責任編輯：李智賢

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