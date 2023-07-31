▲ 【業績｜醫藥股】和黃醫藥中期轉賺1.69億美元 調整管線產品優次助降研發開支20%

和黃醫藥 （00013） 公布，中期收入錄5.33億美元，按年增163.8%；純利1.69億美元，去年同期蝕1.63億美元；每股賺0.2美元，不派中期息。

和黃醫藥上半年腫瘤及免疫業務綜合收入為3.59億美元，按年增294.4%，而此前和黃醫藥給出的全年腫瘤及免疫業務綜合收入指引為4.5億至5.5億美元。和黃醫藥上半年愛優特、蘇泰達、沃瑞沙銷售額分別為5630萬、2260萬及2200萬美元，按年增12%、66%及跌5%。

和黃醫藥執行主席杜志強指出，去年底起調整其管線產品優先順序的計劃，以及尋求合作夥伴將藥物帶給中國以外的患者的意向，令公司運營顯著成效。和黃醫藥上半年調整管線產品優先次序，期內研發開支減少20%至1.45億美元。

杜志強提到，3 月份完成了與武田製藥達成的呋喹替尼許可協議，相信可順利地將這款創新藥物帶向全球的患者，而呋喹替尼的 FDA 的優先審評 PDUFA 目標審評日期定於今年的 11 月 30 日。

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記者：李哲毅