▲ 【港股反彈】一文看清中國下半年刺激措施

市場憧憬中國推出大型財政及貨幣政策刺激措施，例如資助消費，抑或減息降準等，而內地多個部門其實已出台措施，以刺激經濟活力。

消費品：

（1）商務部等13部門發布關於促進家居消費若干施的通知：

涵蓋家電、家具、家紡、家裝等多個領域

鼓勵結合城鎮老舊小區改造等工作，通過政府支持、企業促銷等多種方式，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造

加強對家居消費的信貸支持

（2）工信部等三部委印發輕工業穩成長工作方案的通

知：

輕工業涵蓋從家庭用品，食品和造紙到塑料製品，皮革和電池等領域，佔出口總值的四分之一以上

支持農村地區的綠色和智能家居產品銷售

擴大電池產品在新能源汽車、儲能、通信等領域應用

（3）發改委發布關於恢復和擴大消費措施的通知：

取消政府對消費的限制，例如購車限制

完善消費基礎設施

舉辦美食節等促消費活動

房地產：

（1）政治局會議，未提「房子是用來住的，不是用來炒

的」，市場揣測近年來出台的部分樓市管控措施或將取消。

（2）住建部長要求要進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施

（3）央行、金融監督管理總局發布關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知。央行支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。

汽車：

（1）發改委出台若干措施促進汽車消費，特別是購置新能源汽車，包括降低電動汽車購置使用成本、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免。

（2）6月份，商務部開展為期6個月的汽車促消費活動，並推動農村地區電動汽車的普及。

科技：

（1）中共中央、國務院發布促進民營經濟發展壯大的意見，強烈表明政府希望重振民企對中國的信心，承諾對國企、民營企業一視同仁、平等對待。

（2）網信辦發布生成式人工智能服務管理暫行辦法，放鬆數月前針對生成式人工智能服務提議的一些監管措施

（3）央行鼓勵金融部門為技術研究和併購提供信貸支持



項目建設：

（1）發改委發布進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知

在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業、現代設施農業等領域中，選擇一批市場空間大、發展潛力強、符合國家重大戰略和產業政策要求、有利於推動高質量發展的細分行業，鼓勵民間資本積極參與

（2）加大對城中村改造的政策支持。鼓勵和支持民間資本參與，以擴大內需、推動城市高質量發展。

降息和穩定滙率：

（1）人民銀行意外下調逆回購利率，為經濟提供貨幣刺激。

（2）將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，為繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，刺激人民幣走勢

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記者：譚志偉