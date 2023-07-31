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【網絡安全】數碼通SmarTone推三招助客識別詐騙訊息　提醒公司通訊連結只使用官方域名

Hot Talk 20:00 2023/07/31

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【網絡安全】數碼通SmarTone推三招助客戶識別詐騙訊息　提醒公司通訊連結只會使用官方註冊域名

近期電話詐騙訊息猖獗，數碼通 （00315） 旗下電訊商SmarTone宣布，推出「保安3式」教育活動，助客戶識別企圖以假亂真的詐騙訊息。此外，SmarTone會不時提升網絡系統安全，例如實施一次性驗證碼措施，加強保障客戶資料。

  • 第一式：SmarTone的社交平台及WhatsApp帳戶已獲官方✓認證，遇到沒有認證的帳戶，請加倍小心
  • 第二式：SmarTone通訊連結只會使用官方註冊域名（domain name） 「smartone.com」、「s-rewards.hk」及「smartonesolutions.com.hk」，收到短訊時，請按連結前檢查網址、進入網站後覆檢網址，確保域名無誤。
  • 第三式：SmarTone特設WhatsApp客戶服務專線 9660 2688，如客戶對任何SmarTone相關資訊有懷疑，請聯絡公司求證真偽或舉報。

SmarTone亦建議客戶選用其「網絡至安保」服務，提供「上網管家」及「來電管家」，前者設有自動網頁檢測、Wi-Fi網絡防護及應用程式防護功能，後者會於網絡層面攔截不明來電，包括無來電顯示的本地及海外電話。

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記者：李哲毅

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