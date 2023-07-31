信義光能上半年少賺近27% 毎股派中期息7.5仙

信義光能(00968)宣布中期業績，截至2023年6月止中期純利13.9億元，按年跌26.9％，毎股派發中期息7.5仙，按年減少25％。期內收入121.4億元，升25.2％。上半年毛利率為22％，按年減少8.7個百分點。

海底撈發盈喜 料上半年持續經營業務利潤增近30倍 詳情請看【下一頁】

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

集團指出，2023年上半年，太陽能玻璃產品的價格波動幅度較前兩年收窄。惟期內平均售價仍低於2022年上半年，主要由於行業供應增加。平均售價下跌及採購成本普遍高企壓低了集團太陽能玻璃分部2023年上半年的毛利率。然而，由於主要能源及原材料（如天然氣及純碱）的採購成本自第二季度起開始下降，加上集團實施成本控制措施逐步發揮效用，故毛利率自4月起按月有所改善，改善情況於2023年上半年末更為明顯。

集團行政總裁李友情表示，基於光伏組件下降及需求旺季，次季毛利率較首季有所改善，料下半年毛利率亦會較上半年好。公司上半年的資本開支為44億元人民幣，全年則預計達95億元人民幣。

太陽能玻璃業務方面，集團預料今年行業的新增產能將按年下降，而下游需求快速增長，對公司更有利。李友情表示，計劃新增７條日熔量1,000噸的生產線，令種日熔量增加至26,800噸。為減低國際貿易衝突帶來的風險，集團在今年上半年開始在馬來西亞建設生產線，預計將於明年上半年開始運作。至於太陽能發電場業務，李友情指集團目標全年新增500至800兆瓦的太陽能發電站項目，而目前在建項目超過1,000兆瓦，有信心全年目標可超額完成。

港鐵及馬來西亞捷運 簽署合作備忘錄 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機