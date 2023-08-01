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【業績｜信義系】信義能源急瀉23%　中期息削56%至3.4仙　上半年少賺9%

股市 09:36 2023/08/01

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信義能源 （03868） 公布中期業績，截至6月底止半年，收益12.89億元，按年升2.4%。純利5.67億元，按年跌9%。派中期息3.4仙，按年減少55.8%。信義能源周二（8月1日）早市急瀉23%，報1.81元。

行政總裁兼執行董事董貺漄解釋，集團預留更多現金進行收購活動，全年收購總核准容量700至1,000兆瓦的大型太陽能電站項目的目標不變，預計資本開支約30億元人民幣。

董貺漄補充，未來收購的太陽能電站主要來自母企信義光能，惟亦有小部分來自第三方。他又稱，目標項目主要分佈在廣東、安徽及湖北等需電量較高的省份。

截至今年6月，集團共有36個大型太陽能發電站項目，而母企信義光能仍有約2.1吉瓦的儲備項目可供集團收購，其中1.8吉瓦為平價項目。

因應美國加息令境外融資成本增加，反觀境内借貸成本下跌，董貺漄指出，內地融資成本水平約相當於境外的一半，今年將加大內地融資渠道，透過靈活利用兩地融資渠道，以減低借貸成本。截至今年6月，公司約9成的融資活動來自境外。

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