澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國

澳洲11歲女童柯蒂斯（Pixie Curtis）10歲創業售賣玩具，打造出價值1,300萬澳元（約6,800萬港元）的商業王國。柯蒂斯舉辦派對提早慶祝12歲生日，同時宣布退休以專注學業。

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柯蒂斯的母親經營公關公司，於柯蒂斯出生後以女兒名義成立髮飾品牌Pixie’s Bows。

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柯蒂斯10歲時，更在母親協助下創立玩具公司Pixie's Fidgets，首月營業額已達20萬澳元（約105萬港元）。

上述兩個品牌都隸屬母企Pixie's Pix，該公司估值約為1,300萬澳元。按柯蒂斯的持股價值計算，其身家料達數百萬澳元。

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由於柯蒂斯將隨家人移居新加坡，她上周六（29日）於悉尼舉辦盛大生日派對，與親友提早慶祝其12歲生日。

柯蒂斯當日穿著米色長裙形象優雅，但神情仍稚氣未脫。她更在社交媒體Instagram拍片，分享她為派對賓客準備的護膚品禮物包，内有多款產品，價值超過50澳元（約262港元）。

柯蒂斯母親以往接受訪問時，曾預告女兒可於15歲退休，而柯蒂斯今次可謂提早了3年退休。

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責任編輯：鄭錦玲