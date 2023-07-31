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【香港工總】出口充滿挑戰　工總寄望一帶一路及東盟商機

商業 18:43 2023/07/31

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香港工業總會換屆，由從事電子業的莊子雄上任 2023-25 年度主席，並以「工業創新、續顯輝煌」為今屆的願景。莊子雄表示，過去2年香港貿易出口充滿挑戰，工總期望透過實現本地新型工業化，還有把握一帶一路及東盟商機，讓香港工業轉危為機，再顯輝煌。

【轉型之路】紅A拓智能廚房解決方案　佔整體業務3成

【專家之言】優化本身業務　成功轉型機會更大

莊子雄表示，隨著北部都會區發展，將吸引更多本地和海外具優勢的企業及製造業落戶，實現本地新型工業化，進而帶動本港傳統工業升級轉型。

同時，香港特首李家超正訪問東盟國家開拓商機，莊子雄表示港商可繼續把握一帶一路和東盟的新經濟機遇，在環球先進經濟體需求減弱的時候，開拓東盟國家的新市場，將產業鏈及市場格局變得更多元化和具競爭力。

莊子雄表示，在環球需求減弱的時候，開拓東盟國家的新市場，將產業鏈及市場格局變得更多元化和具競爭力。(李智賢攝)

加強與大馬及東盟合作
新任常務副主席陳偉聰亦補充指，上屆香港工業總會已與越南及馬來西亞的當地商會簽訂協議和合作備忘錄，今屆工總亦將繼續與東盟的商會及經濟組織合作，加強港商在當地的營商脈絡。

問到如何推動創新工業化，莊子雄表示應該善用北部都會區為展示創新科技的平台，並透過政府向公眾公布更多的創新科技發展願景來讓市民更了解香港的創科前景。

2023-25年度香港工業總會由莊子雄擔任主席，四名常務副主席是林世豪、陳祖恒、陳偉聰及陳婉珊，六名副主席是周治平、陳嘉賢、劉燊濤、岑健偉、王博文及吳慧君。

責任編輯：李智賢

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