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【業績｜航運股】太平洋航運中期少賺82%、中期息削至6.5港仙　預計短期乾散貨運租金持續受壓

股市 18:43 2023/07/31

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【業績│航運股】太平洋航運中期少賺82%、中期息削至6.5港仙　預計短期內乾散貨運租金繼續受壓

太平洋航運 （02343） 公布中期業績，上半年營業額11.48億美元，按年跌33.4%；純利8530億美元，按年跌81.7%；每股賺12.9港仙，派中期息每股6.5仙，較去年中期息連特別息的52仙大幅減少87.5%。

太平洋航運指，由於防疫規則放寬後港口擠塞的情況減少，帶動運力供應增加，導致市場貨運租金下跌，雖然受惠於中國重新開放，但由於全球增長放緩、利率上升及烏克蘭衝突持續不斷等主要因素，小宗散貨的全球需求仍然按年下跌，影響純利表現。

太平洋航運提到，其小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，按年分別下跌 51%及60%至13,030美元及13,700美元。

展望方面，太平洋航運指，短期來看，全球乾散貨需求將繼續受利率上升、通脹以及全球經濟活動疲弱所影響，部分經濟體甚至可能出現衰退，雖然中國重新開放為乾散貨需求帶來助力，但預計還需要更多刺激才能進一步推動需求，這些不利因素將在短期及可能於年內繼續對乾散貨運租金帶來負面影響，長遠而言，對航運業的基本因素仍感到樂觀。

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