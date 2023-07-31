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【金融科技】XTransfer在港推全球收付款解決方案、本地客逾百個　待國際化成熟時或考慮IPO

股市 18:12 2023/07/31

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【金融科技】XTransfer在港推全球收付款解決方案、本地客逾百個　待國際化成熟時或考慮IPO

B2B全球貿易金融科技平台XTransfer宣布於香港推出「全球收付款解決方案」，包括跨境付款、換滙等金融服務。XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示，服務推出初場市場反應不俗，現時的香港本地客戶超過100個，輕工業、服裝、機電及新能源相關業務對公司服務需求較大。

他指，國際化是今年主要任務，而香港是中國進出口的門戶，是公司實行全球化的第一站。未來全球化佈局將主要圍繞中國進出口相關地區，例如將持續拓展中東及東南亞地區。

XTransfer此前已進行了共5輪融資，集資了1.38億美元。鄧國標形容，公司現時現金流充足，加上公司已錄得盈利約一年，未有計劃再融資，暫時亦無上市計劃。問及何時才是上市時機，他指，當公司國際化業務成熟時才會考慮IPO，並形容香港是好的選擇。

據XTransfer介紹，香港外貿商於支付同為XTransfer客戶的內地供應商時，可進行「賬戶對賬戶付款」，貨款可以即時到賬。同時，XTransfer會為中港兩地企業提供合規外滙申報，然後結滙至客戶中國內地的銀行賬戶，而客戶亦可以通過平台享有較銀行更優惠滙率進行換滙。

料香港港服務中心將擴大至40人以上團隊

XTransfer於今年5月已啟動香港業務，並於8月起升級為服務中心，加強服務香港外貿企業。鄧國標表示，年內香港服務中心將會擴大至40人以上的團隊規模，未來公司將以香港為樞紐，加速全球布局。

另外，XTransfer同日發布「2023年1至7月中國內地中小型外貿企業出口香港先行指數」。在 B2B 出口貿易中，收款數據往往先行於海關數據和物流數據顯現趨勢，可以預測未來1至3個月的外貿出口情况。

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編輯：袁諾曦

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