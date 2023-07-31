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【美團3690】KeeTa 8月起九龍外賣範圍擴大一倍　麥當勞成「一人飯堂」專區最受歡迎餐廳

股市 18:11 2023/07/31

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【美團3690】KeeTa 8月起九龍外賣範圍擴大一倍　麥當勞成「一人飯堂」專區最受歡迎餐廳

美團 （03690） 旗下香港外賣平台KeeTa繼續全速前進，將於8月1日正式開始大規模擴大服務範圍至全九龍，KeeTa發言人指，用戶重複下單率穩定提升，隨著服務範圍不斷擴大，餐廳和送遞員數量亦隨之上升，從而使用戶受惠，下一步將繼續盡快擴大服務至香港更多地區。

美團KeeTa 8月起新增九龍城、土瓜灣、新蒲崗、啟德、宋皇臺、九龍塘、彩虹、九龍灣、牛頭角、觀塘等，整體服務地區範圍較上月底擴大一倍，暫時除了黃大仙、鑽石山、油塘以外， 全九龍居民都可使用KeeTa服務。

KeeTa拓展至九龍中和九龍東

下一輪拓展服務時優先考慮投票結果

KeeTa加快開拓新地區的過程中，本輪拓展新增Jollibee、堅信號上海生煎皇、春水堂、NeNe Chicken等餐飲品牌及各類本地熱門餐廳，KeeTa續通過大派資源招攬商戶，未進駐商戶可通過二維碼極速入駐，除平台各類營銷資源外，亦可享受半年推廣期內月服務費的全免補貼。

為更清楚了解用戶需求及市場情況，KeeTa已在App開放 「區區有KeeTa」的投票，用戶可以為自己所在地區投下一票，讓KeeTa因應用戶需求及市場情況，進一步加入營運範圍內對於用戶票數較高的地區，KeeTa表示將視乎市場具體情況，在下一輪拓展服務時優先考慮。

「一人飯堂」重複下單率近50% 

KeeTa進入香港營運兩月以來，「一人飯堂」產品深受歡迎，據KeeTa數據，接近一半用戶在「一人飯堂」專區重複下單，且有用戶重複下單次數高達近30次，相當於每周至少在「一人飯堂」專區下單3次。目前，該專區訂單以午餐和晚餐為主，麥當勞是該專區最熱門的餐廳。

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【美團3690】KeeTa推7月每周四至六免運費優惠　營運範圍已擴至荔枝角及大環鶴園

記者：李哲毅

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