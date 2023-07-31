英國將發放過百張許可證 准開採北海石油及天然氣

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周一（31日）宣布，政府將批出過百張新許可證，准許企業開採北海的石油及天然氣。辛偉誠聲稱計劃有助英國減少對俄羅斯能源的依賴，並有利英國當地就業。

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英國北海管理局（North Sea Transition Authority）舉行第33輪海上石油和天然氣許可證招標，現正處理1月截止的115項投標，料於秋天發放首批新許可證。

辛偉誠訪問阿伯丁郡的能源基礎設施時強調，發放新許可證仍符合政府的環境目標，當英國到了2050年實現淨零排放時，仍需石油和天然氣滿足全國約25%的能源需求。

他指英國國內生產天然氣的碳足印，約為進口天然氣的四分之一或三分之一。他認為開採北海石油及天然氣有利能源安全，英國無需依賴俄羅斯供應能源，更有利蘇格蘭等地就業。

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辛偉誠於接受英媒《太陽報》訪問時，更稱有些人認為放棄英國石油和天然氣可保護環境，但這沒有任何意義。

另外，英國目標是利用碳捕集與封存（CCS）技術，到2030年可容納約2,000萬至3,000萬噸二氧化碳。

但英國目前未有營運大規模或商業用CCS項目，辛偉誠宣布會開發蘇格蘭和英格蘭北部的兩個CCS項目。

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責任編輯：鄭錦玲