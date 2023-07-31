【業績│光伏股】信義光能半年純利倒退27%至14億元、息減少25%至7.5仙　CEO：毛利水平料下半年可改善（第二版）

▲ 【業績│光伏股】信義光能半年純利倒退27%至14億元、息減少25%至7.5仙 太陽能玻璃毛利率跌至15.2%

信義光能 （00968） 上半年純利按年倒退26.9%至13.92億元，主要受累於太陽能玻璃平均售價下降及成本壓力加大，每股盈利15.63仙，中期息減少25%至7.5仙。毛利率方面，上半年毛利率下降8.7個百分點至22%，主要是太陽能玻璃業務的盈利能力下降及發電場業務的利潤貢獻減少。行政總裁李友情表示，集團正處於毛利周期的低水平，惟第二季的毛利水平已較第一季改善，相信下半年會再提升。

上半年太陽能玻璃收益仍增三成

集團指，受市場需求增長強勁及持續擴充產能所帶動，上半年太陽能玻璃銷量及收益錄得大幅增長，分別上升49.8%及30.8%，但平均售價下降，對毛利率造成負面影響，即使第二季逐月出現改善，上半年毛利率仍跌7.5個百分點至15.2%。

集團亦提到，在過去一至兩年大幅增長後，太陽能玻璃行業的新增產於上半年的增長速度已經放緩，預計全年的增速將低於去年。

全年資本開支料達95億元人幣

集團預計，全年資本開支為95億元人民幣，當中約65億元人民幣將用於投資太陽能玻璃業務及相關的電場業務，餘下的30億元人民幣將用於雲南多晶硅項目。截至6月底，集團上半年資本開支錄44億元人民幣。

至於融資渠道方面，財務總監朱燦煇表示，過往主要在境外進行融資活動，幾乎沒有在境内借貸，惟隨著境内借貸成本的繼續下跌，預計未來將有更多的融資活動於内地進行，有助一定程度減少集團的匯兌風險。

太陽能發電場毛利貢獻減少6.6%

太陽能發電場業務方面，毛利貢獻減少6.6%至10.5億元，毛利率下降3.6個百分點至70.4%，因若干尚未列入第一批合規項目清單的太陽能發電場項目使用已削減的電價調整金額作為收益確認的基準；及勞工成本及折舊開支增加。

截至6月底，集團太陽能發電場項目的累計核准併網容量為4,889兆瓦，其中4,576兆瓦為大型地面集中式項目，而313兆瓦為發電供自用或售予電網的屋頂分佈式發電項目。

大馬設生產線 減地緣政治風險

對於中美關係持續緊張，李友情指，為減少地緣政治帶來的風險，集團在今年上半年開始在馬來西亞建設太陽能玻璃生產線，預計明年上半年正式運作。

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