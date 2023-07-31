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【業績│光伏股】信義光能半年純利倒退27%至14億元、息減少25%至7.5仙　太陽能玻璃毛利率跌至15.2%

股市 17:54 2023/07/31

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【業績│光伏股】信義光能半年純利倒退27%至14億元、息減少25%至7.5仙　太陽能玻璃毛利率跌至15.2%

信義光能 （00968） 上半年純利按年倒退26.9%至13.92億元，主要受累於太陽能玻璃平均售價下降及成本壓力加大，每股盈利15.63仙，中期息減少25%至7.5仙。信義光能預計，太陽能玻璃行業的新增產能在經歷過去一至兩年大幅增長後，今年上半年的增長速度已經放緩，預期2023年太陽能玻璃行業的新增產能將低於去年。

上半年太陽能玻璃收益仍增三成

信義光能指，受市場需求增長強勁及持續擴充產能所帶動，上半年太陽能玻璃銷量及收益錄得大幅增長，分別上升49.8%及30.8%，但平均售價下降，對毛利率造成負面影響，即使第二季逐月出現改善，上半年毛利率仍跌7.5個百分點至15.2%。

整體毛利率方面，由於太陽能玻璃業務的盈利能力下降及太陽能發電場業務的利潤貢獻減少，上半年毛利率下降8.7個百分點至22%。

太陽能發電場毛利貢獻減少6.6%

太陽能發電場業務方面，毛利貢獻減少6.6%至10.5億元，毛利率下降3.6個百分點至70.4%，因若干尚未列入第一批合規項目清單的太陽能發電場項目使用已削減的電價調整金額作為收益確認的基準；及勞工成本及折舊開支增加。

截至6月底，集團太陽能發電場項目的累計核准併網容量為4,889兆瓦，其中4,576兆瓦為大型地面集中式項目，而313兆瓦為發電供自用或售予電網的屋頂分佈式發電項目。

相關文章：【光伏股】信義能源低開逾5%　擬10供1、籌逾16億元　供股價折讓一成

港股 新能源 可持續發展 太陽能 信義光能（00968）
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