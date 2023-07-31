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【香港經濟】香港次季負資產宗數降48%　所涉住宅按揭金額縮至174億

宏觀解讀 17:37 2023/07/31

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【香港經濟】香港次季負資產宗數降48%　所涉住宅按揭金額縮至174億

近年本港樓價持續回落，帶動去年底負資產按揭宗數一度衝高至逾1.2萬宗，然而今年首兩季相關數字重新下降，金管局公布，截至6月底，負資產住宅按揭貸款宗數為3341宗，較3月底減少3038宗或47.6%，同時較去年底高位降8823宗或72.5%。

金管局指，負資產住宅按揭貸款個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

金管局提到，負資產住宅按揭貸款涉及的金額3月底的344億元，減少至6月底的174億元；負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額首季末的7億元，減少至次季末的3億元；拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由第一季末的0.04%，上升至第二季末的0.09%。

6月新申請住宅按揭減少13.4%

另外，6月份新申請住宅按揭個案按月減少13.4%，至8 250宗；新批出的按揭貸款額按月減少19.4%，至343億元。

當中，涉及一手市場交易所批出的貸款按月減少43.2%，至77億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少21.6%，至176億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加36.5%，至91億元。

新批按揭貸款中，H按佔比由5月份的94%上升至6月份的94.8%；P按佔比由2.8%下降至2.5%。

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記者：李哲毅

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