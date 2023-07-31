調整寬鬆政策後 日本央行：物價工資升幅擴大

日本銀行周一稱，日本企業正經歷與以往不同的物價和工資的顯著增長。該央行觀察到，價格上升在以往謹慎的行業中迅速蔓延，這有可能導致通脹壓力擴大。

值得注意的是，日本的通脹主要是由商品價格上升而非工資壓力推動的，入口價格在其中扮演重要角色。然而，企業越來越傾向於提高工資，增加了通脹前景的複雜性。

日本央行已調整其收益率曲線控制（YCC）政策，允許長期利率隨通脹上升。日本央行上調了今年的通脹預期，通脹預期有重新加速的跡象，這引發了人們對通脹壓力變得更加普遍的擔憂。

日本央行對工資和通脹預期的態度，將是決定其能否盡快擺脫有爭議的YCC的關鍵。隨核心消費通脹率連續15個月超過日本央行2%的目標，日本央行面臨逐步取消大規模刺激措施的壓力。

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